Нутрициолог назвала дешевый продукт, который может эффективно очистить кровь

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Средняя цена на свеклу составляет всего 34 рубля за килограмм, однако содержащиеся в этом овоще микроэлементы могут оказать на организм крайне благоприятное влияние. Об этом рассказала нутрициолог Ксения Борода.

По ее словам, свекла может улучшить состояние капилляров, укрепить стенки сосудов и снизить давление. Кроме того, этот продукт может нормализовать усвоение белка, витамина В12 и железа.

Борода уточнила, что пигмент бетацианин, который придает свекле темно-красный оттенок, обладает антиоксидантным эффектом и может вывести из крови многие нежелательные элементы.

При этом специалист добавила, что людям с заболеваниями ЖКТ и диабетом рекомендуется быть осторожнее с этим продуктом, передает агентство Прайм.

Накануне зарубежный эксперт Миранда Слейд заявила, что следование правилам здорового питания и добавление в ежедневный рацион свеклы помогут снизить артериальное давление. По ее словам, гипертония «тихо» и медленно приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям: инфаркту и инсульту. Так, чрезмерное употребление жирной и соленой пищи может стать причиной развития таких недугов. Однако правильный рацион питания поможет не допустить такого развития событий.