Футбольный эксперт оценил игру «Спартака» в матче с «Легией»

Фото: Спартак / Twitter

Как столичный «Спартак», так и варшавская «Легия» показали плохую игру в заключительном матче группового этапа Лиги Европы. Такое мнение высказал заслуженный тренер России и футбольный эксперт Александр Тарханов.

Он отметил, что недоволен прошедшей игрой. Он пояснил, что «Спартак», который имел много контратак, не доводил их до конца, а у польского клуба было преимущество на протяжении всей игры. Выиграть команде удалось благодаря грамотным действиям вратаря.

По его словам, «Спартаку», чтобы сразу не вылететь из плей-офф Лиги Европы, необходимо грамотно выстроить игру.

— Играть и игру свою выстроить. Чем дальше, тем сильнее соперники будут. Там нужно играть хорошо. На удаче сложно будет дальше проходить, если не показать добротного футбола, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Накануне «Спартак» обыграл в гостях в последнем матче группового этапа польскую «Легию» со счетом 1:0 и вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев на 17-й минуте забил гол в ворота польской команды. На последних секундах матча вратарю красно-белых Александру Селихову удалось отбить пенальти.