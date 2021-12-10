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Дополнительную бесплатную пересадку введут на время реверса на МЦД-1

Михаил Алимов

Город
Дополнительную бесплатную пересадку введут на время реверса на МЦД-1
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Белорусская Карта всех событий

Пересадка с первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) через метро или МЦК на другую часть МЦД-1 на время реверса стала бесплатной. Раньше за повторный проход на платформу диаметра приходилось платить. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Новая схема будет работать в течение 90 минут с момента оплаты прохода через турникет.

— Чтобы повысить мобильность пассажиров первого диаметра, на время реверсивного движения мы спрогнозировали возможные альтернативные маршруты и разработали новую логику поездки по D1. С 11 декабря и до окончания реверса пересадка с D1 на D1 через метро или МЦК будет бесплатной. Это позволит пассажирам не ждать следующего поезда в условиях увеличенных интервалов, а поменять привычный маршрут и объезжать участок реверса, возвращаясь потом на диаметр, — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов

Реверс — временное решение, благодаря которому удастся построить необходимую инфраструктуру для МЦД-4, передает Telegram-канал ведомства.

Дополнительную бесплатную пересадку введут на время реверса на МЦД-1 Фото: telegram / Дептранс Москвы

До этого сообщалось, что все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала 11 декабря и ранним утром 12 декабря. Причиной изменения пункта отправления аэроэкспрессов в пресс-службе «Аэроэкспресса» назвали проведение плановых работ на железной дороге.

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