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Следователи полагают, что найденного под Тулой подполковника Росгвардии убили

Илья Ашуров

Происшествия
Следователи полагают, что найденного под Тулой подполковника Росгвардии убили
Фото: СК РФ

Следствие квалифицировало как убийство гибель подполковника Росгвардии, тело которого было найдено в селе под Тулой. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, по факту гибели силовика возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство» — прим. «ВМ»).

Добавляется, что погибший проходил службу в специальном отряде быстрого реагирования (СОБР). Следователи планируют провести ряд экспертиз, в том числе взрывотехническую и судебно-медицинскую.

До этого сообщалось, что труп подполковника Росгвардии нашли в селе Анишино Тульской области. По предварительной информации, подполковник «подорвался на гранате».

Предположительно, речь идет об оперуполномоченном по особо важным делам СОБР, который пропал еще 18 ноября. В тот день мужчина ушел из дома после ссоры с бывшей женой.

Труп мужчины нашли в заброшенном дачном доме недалеко от села Анишино. У мужчины отсутствовали голова и кисти рук. На груди и ногах силовика были осколочные ранения, сообщает Telegram-канал Baza.

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