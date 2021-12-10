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Студия юного корреспондента «Новый фейерверк» при редакции газеты «Вечерняя Москва» объявляет дополнительный набор

Оксана Васильева

Общество
Студия юного корреспондента «Новый фейерверк» при редакции газеты «Вечерняя Москва» объявляет дополнительный набор
Фото: Вечерняя Москва

Студия юного корреспондента «Новый фейерверк» при редакции газеты «Вечерняя Москва» объявляет дополнительный набор на 2022 год.

Если тебе 16–18 лет, ты мечтаешь стать блогером или журналистом, хочешь быть в теме и создавать популярный контент, участвовать в увлекательных мероприятиях, общаться с интересными людьми. Если хочешь научиться видеть необычное в обычном, снимать крутые видео и иллюстрации к своим материалам, иметь внушительное портфолио для поступления в вуз, тебе точно к нам!

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