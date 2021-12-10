Студия юного корреспондента «Новый фейерверк» при редакции газеты «Вечерняя Москва» объявляет дополнительный набор
Студия юного корреспондента «Новый фейерверк» при редакции газеты «Вечерняя Москва» объявляет дополнительный набор на 2022 год.
Если тебе 16–18 лет, ты мечтаешь стать блогером или журналистом, хочешь быть в теме и создавать популярный контент, участвовать в увлекательных мероприятиях, общаться с интересными людьми. Если хочешь научиться видеть необычное в обычном, снимать крутые видео и иллюстрации к своим материалам, иметь внушительное портфолио для поступления в вуз, тебе точно к нам!
Присылай письмо с коротким рассказом о себе до 28 декабря на адрес t.safonova@vm.ru. Не забудь указать свой номер телефона.