Фото: Вечерняя Москва

Студия юного корреспондента «Новый фейерверк» при редакции газеты «Вечерняя Москва» объявляет дополнительный набор на 2022 год.

Если тебе 16–18 лет, ты мечтаешь стать блогером или журналистом, хочешь быть в теме и создавать популярный контент, участвовать в увлекательных мероприятиях, общаться с интересными людьми. Если хочешь научиться видеть необычное в обычном, снимать крутые видео и иллюстрации к своим материалам, иметь внушительное портфолио для поступления в вуз, тебе точно к нам!

Присылай письмо с коротким рассказом о себе до 28 декабря на адрес t.safonova@vm.ru. Не забудь указать свой номер телефона.