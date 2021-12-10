Как быстро должны убирать снег во дворе и куда жаловаться на сугробы

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Если во дворе дома слишком много снега, жильцы могут пожаловаться в управляющую компанию. В случае если дом находится под управлением ГБУ «Жилищник», стоит обращаться в районную администрацию. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин.

Три дня на уборку

Специалист обратил внимание, что существуют нормативы, регламентирующие последовательность действий и срок уборки снега.

— На третьи сутки основные последствия снегопада должны быть ликвидированы. Но в первые четыре часа обильного снегопада должны быть прочищены дорожки к подъездам. После того как очищены основные дорожки и тротуары, чистится проезжая часть и очищается от снега придомовая территория. И дальше на третьи сутки снег должен быть убран со всей территории, — рассказал Крохин.

Он отметил, что на неубранный снег москвичи могут пожаловаться в управляющую компанию. Если она не отреагирует или если домом управляет ГБУ «Жилищник», нужно обратиться в районную администрацию. Существует единая городская справочная, куда можно передать информацию, и она будет направлена в «Жилищник», подчеркнул собеседник «ВМ».

Ответят в суде

В случае получения травмы из-за снега можно попробовать добиться компенсации. Однако не всегда получится возместить ущерб, заметил Крохин.

— Любой такой инцидент должен быть расследован с точки зрения причин. Неубранный снег — условное понятие, по нормативу зимой может быть два сантиметра снежного покрова. Если человек поскользнулся и это послужило причиной, то тут, скорее, дело в его неосторожности. Если был гололед и не были применены противогололедные реагенты, не был убран лед на тротуарах, входах в здания и социальные учреждения и это послужило причиной травмы, тогда будет отвечать организация, обслуживающая эту территорию, — рассказал эксперт.

Специалист обратил внимание, что все городские земельные участки закреплены за определенными организациями. В Москве большая часть территорий домов и социальных объектов контролируется ГБУ «Жилищник», поэтому в большинстве случаев будет отвечать эта организация в судебном порядке, заключил собеседник «ВМ».

На сайте мэра столицы указаны контакты, по которым можно пожаловаться на неубранный снег. Граждане могут обратиться в Единую справочную службу Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77, служба работает круглосуточно. Также можно сообщить о проблеме в свою управляющую компанию, ее контакты есть на сайте dom.mos.ru.

Кроме того, отправить жалобу можно на портале gorod.mos.ru и в электронную приемную Мосжилинспекции.