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В Госдуме прокомментировали идею проводить лекции о вакцинации в трудовых коллективах

Ирина Игнатенко

Общество
В Госдуме прокомментировали идею проводить лекции о вакцинации в трудовых коллективах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение депутата Госдумы Виталия Милонова проводить в трудовых коллективах лекции специалистов, которые рассказали бы о пользе вакцинации от различных заболеваний, а также развенчивали основные мифы о вреде прививок.

— Как предложение, а не обязательство оно вполне объективно является сейчас актуальным. Если же это вгоняет в обязанность работодателя, то, на мой взгляд, пока нет предпосылок для того, чтобы обязывать работодателя проводить какие-то дополнительные собрания, — отметила она в комментарии RT.

По мнению депутата, это предложение не должно быть закреплено законодательно, а должно выступать в роли рекомендации для руководителей компаний.

Ранее стало известно о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением к работодателям проводить в трудовых коллективах лекции специалистов о необходимости своевременной вакцинации.

Депутат подчеркнул, что вакцинация и ревакцинация остаются главными способами борьбы с коронавирусной инфекцией.

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