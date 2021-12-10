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В РСА назвали три способа, как достичь нулевой смертности на дорогах

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
В РСА назвали три способа, как достичь нулевой смертности на дорогах
Фото: Depositphotos

Цифровизация, обучение правилам дорожного движения и индивидуализация страхования позволят к 2030 году приблизить смертность на дорогах России к нулевым показателям. Об этом в интервью «Вечерней Москве» заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

— Нулевая смертность — это очень оптимистичный показатель. Но к 2030 году есть задача по серьезному снижению аварийности на дорогах, и, мне кажется, она вполне осуществима. И для этого должны продолжаться те тенденции, которые мы наблюдаем сейчас, — отметил представитель страховой отрасли.

Уфимцев констатировал, что автомобили сейчас все больше оснащаются средствами предупреждения, помощи, экстренного срабатывания тормозов, а в некоторых случаях даже полностью автопилотом. По оценкам российских и международных экспертов в области страхования, новшества в ближайшие годы уменьшат аварийность примерно в пять раз.

Обучение правилам дорожного движения также позволит снизить смертность на дорогах, говорит Уфимцев. Причем обучение не опытных водителей, а детей и подростков. Для этого в России еще пять лет назад запустили проект «Лаборатория безопасности». Он реализуется РСА совместно с Минтрансом, Минпросвещения, ГИБДД и центром «Движение без опасности». Положительный эффект в виде грамотного поведения на дороге и снижения количества аварий страховщики планируют ощутить уже лет через пять-десять.

В самом страховании, в свою очередь, продолжается индивидуализация. Сейчас водитель, не нарушающий правила дорожного движения и не устраивающий ДТП, платит существенно меньше за полис ОСАГО, чем тот, кто ездит плохо. И этот курс на экономическую сущность страхования будет продолжен. В конце концов нарушать ПДД станет просто невыгодно, заключил Уфимцев.

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