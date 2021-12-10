Фестиваль русской культуры открылся в Белграде

Фото: Никита Нестеров/ Вечерняя Москва

В Белграде 9 декабря открылся фестиваль русской культуры, передает ОТР. В сербскую столицу съехались тысячи гостей, большая часть из них — выходцы из России и сербы.

Для гостей фестиваля открыли десятки павильонов с сувенирами. На прилавках можно увидеть большое количество разнообразных традиционных матрешек и стилизованные предметы одежды:тельняшки, сарафаны, шапки-ушанки. Также гости фестиваля могут приобрести посуду и иные изделия с палехской и гжельской росписью.

Дни русской культуры в сербской столице проходят регулярно и способствуют укреплению двусторонних отношений между странами.

10 декабря в столице стартовал традиционный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». Он пройдет с 10 декабря по 9 января на площадках и катках по всему городу. Их украсили праздничной атрибутикой, рядом разместились ярмарки с новогодними товарами.

Сообщается, что все праздничные мероприятия в городе пройдут с соблюдением ограничений и санитарных норм.

Новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество» проводится в Москве с 2013 года.