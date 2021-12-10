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Депутат МГД Артемьев считает необходимым подкреплять престиж технических профессий среди молодежи

Анастасия Колоскова

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Депутат МГД Артемьев считает необходимым подкреплять престиж технических профессий среди молодежи
Фото: АГН Москва

Существует необходимость подкреплять престиж технических профессий среди представителей молодежи. Такого мнения придерживается летчик-космонавт и депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

— Сегодня интерес к техническим профессиям и инженерным специальностям — современным перспективным направлениям, растет, и очень важно подкреплять его. Прежде всего, показывая студентам реальные возможности трудоустройства на ведущих предприятиях столицы, — отметил он.

В качестве примера депутат привел неделю «Моспром studweek», которая состоится с 11 по 18 декабря в конгресс-центре особой экономической зоны «Технополис «Москва».

По его словам, мероприятие начнется с хакатона по решению промышленных задач. Это станет возможностью для студентов проявить свои способности в профессиональном плане как будущим работодателям и рекрутерам.

Парламентарий отметил, что в рамках «Моспром studweek» участники побывают на экскурсиях на промышленных предприятиях Москвы, где смогут увидеть новейшие производства, а также оценить уровень столичной промышленности и открывающиеся перспективы для тех, кто захочет здесь работать.

Олег Артемьев добавил, что студенты технических вузов смогут побывать на дне карьеры, где примут участие порядка 30 предприятий Москвы.

— На площадке конгресс-центра можно будет посетить коуч-сессии, где студентов научат навыкам самопрезентации и ведения переговоров с работодателями. Также же будут организованы краткие собеседования: компании отберут лучших кандидатов для дальнейшего трудоустройства либо пригласят их на стажировку. В числе предприятий, готовых привлекать выпускников и студентов — производители микроэлектроники, электротехнического оборудования, лифтов, кабелей, а также фармотрасли и пищевой промышленности, — добавил депутат.

Студенческая неделя «Моспром studweek» состоится в столице с 11 по 18 декабря. В рамках мероприятия учащиеся технических университетов организуют более пятидесяти экскурсий по московским предприятиям. Несколько из них посетят звездные гости.

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