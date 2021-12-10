Шестилетний мальчик умер после наркоза в стоматологии в Санкт-Петербурге
Шестилетний мальчик скончался после того, как стоматолог в одной из петербургских больниц сделал ему наркоз. Инцидент случился в клинике на улице Шаврова.
Ребенок был гиперактивным и боялся лечить зубы, поэтому врач решил дать ему общий наркоз. Перед процедурой мальчик прошел обследование, никаких отклонений от нормы специалисты не выявили. Ребенка погрузили в искусственный сон, но у него почти сразу произошла остановка дыхания. Медики не смогли помочь ему, мальчик скончался на месте, сообщает РЕН ТВ.
До этого сообщалось, что СК закончил расследование в отношении 33-летнего врача-косметолога, которая обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть ее клиентки.