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СК возбудил дело после смерти мальчика в стоматологии Санкт-Петербурга

Юлия Курганова

Происшествия
СК возбудил дело после смерти мальчика в стоматологии Санкт-Петербурга
Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти шестилетнего мальчика после наркоза в частной стоматологической клинике в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в пятницу, 10 декабря, на сайте регионального управления Следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В настоящее время правоохранители проводят следственные действия для установления обстоятельств случившегося.

спецтехника.mp4 / Видео: Telegram-канал «Известия»

До этого сообщалось, что шестилетний мальчик умер после наркоза в стоматологии в Санкт-Петербурге. Ребенок был гиперактивным и боялся лечить зубы, поэтому медики решили дать ему общий наркоз. Обследование перед процедурой не выявило у мальчика проблем со здоровьем.

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