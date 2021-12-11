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Форму российских спортсменов для Олимпиады в Пекине презентовали в Москве

Юлия Курганова

Спорт
Форму российских спортсменов для Олимпиады в Пекине презентовали в Москве
Фото: «Известия»

Показ формы российских спортсменов для выступления на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году состоялся в пятницу, 10 декабря, в «ВТБ Арене» в Москве. Амбассадором коллекции «Beijing 2022» стала двукратная победительница Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира, фигуристка Евгения Медведева.

Зрителям показали спортивную, тренировочную, парадную форму, повседневную одежду и различные аксессуары от компании Zasport. На спортивной одежде есть изображения географической карты, очертания озера Байкал, Сахалина, Сочи, Камчатки, озера Ладога, Земли Франца-Иосифа, Новосибирских островов, Северной Земли, Новой Земли и острова Врангеля. Также на форме изображены пиктограммы зимних видов спорта.

Основные цвета коллекции — темно-синий, красный и голубовато-зеленый. В экипировке использованы технологичные ткани, в том числе, материал с водоотталкивающей пропиткой, комбинация легкого флиса с нейлоном, ткани, которые обладают свойствами регуляции влаги. Еще есть одна интересная деталь — в капюшон костюма вшили защитную маску, передают «Известия».

15 ноября форму сборной России утвердили для Олимпиады в Пекине. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что одежду выполнят в цветах триколора. Также спортивную форму украсит эмблема российского ОКР.

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