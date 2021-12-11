Три человека пострадали при обрушении на шахте в Кемеровской области

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Обрушение случилось на Таштагольском руднике в Кемеровской области в субботу, 11 декабря. В результате пострадали три человека.

Пострадавших доставили в больницу, они находятся в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у горняков переломы рук и ног, один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму.

Остальных работников шахты эвакуировали из опасной зоны, сообщает издание «Кузбасс онлайн».

Трагедия ранее случилась в Кемеровской области на шахте «Листвяжная». 25 ноября поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали более ста человек, 51 человек погиб, в том числе пять спасателей.