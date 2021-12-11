Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Три человека пострадали при обрушении на шахте в Кемеровской области

Юлия Курганова

Происшествия
Три человека пострадали при обрушении на шахте в Кемеровской области
Фото: mos.ru

Обрушение случилось на Таштагольском руднике в Кемеровской области в субботу, 11 декабря. В результате пострадали три человека.

Пострадавших доставили в больницу, они находятся в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у горняков переломы рук и ног, один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму.

Остальных работников шахты эвакуировали из опасной зоны, сообщает издание «Кузбасс онлайн».

Трагедия ранее случилась в Кемеровской области на шахте «Листвяжная». 25 ноября поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали более ста человек, 51 человек погиб, в том числе пять спасателей.

Читайте также:
Пострадавшие шахта Кемеровская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто поможет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Чай с танцами да «БраМос» с автоматами

Александр Лосото
Александр Лосото

Сказочки Венского леса

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Все мнения
О проекте