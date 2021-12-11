Юрист предупредил об уголовной ответственности за нелегальную сдачу жилья

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Нелегальная сдача жилья в аренду грозит собственнику взысканием всех неуплаченных налогов, а в некоторых случаях его могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом сообщил юрист Степан Хантимиров.

Он отметил, что можно выделить две распространенных категории при сдаче квартиры в наем, когда владельцы нарушают закон. В первом случае, стороны договариваются устно о найме квартиры, во втором — подписывают долгосрочный договор, но собственники недвижимости не регистрируют обременение квартиры в виде найма в Росреестре.

— За нелегальную сдачу квартиры налоговики привлекут владельца к ответственности, и не важно какую именно серую схемы использовал наймодатель. Собственник должен будет заплатить неуплаченный НДФЛ от сдачи квартиры, это 13 процентов полученной оплаты за весь срок найма, и плюс к этому штраф в размере 20 процентов накопившейся задолженности по налогу, — рассказал юрист.

Также, по словам Хантимирова, собственника за неуплату НДФЛ могут привлечь к уголовной ответственности. Эта мера применяется, если владелец жилья уклонялся от уплаты НДФЛ в течение трех лет, или сумма неуплаченного налога более 2,7 миллиона рублей. Нарушителя могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, который был получен за период от одного года до двух лет. Владельца квартиры могут арестовать на срок до полугода или лишить свободы на срок до одного года.

Специалист добавил, что суд освободит арендодателя от уголовной ответственности, если он впервые совершил преступление, связанное с неуплатой налогов, и возместит все недоимки, пени и штрафы, передает РИА Недвижимость.

В Госдуме поддержали идею ввести онлайн-контроль за арендой жилья. Председатель комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов считает, что рынок аренды недвижимости необходимо выводить из серой зоны, это важно для защиты интересов и арендаторов, и владельцев жилья. В этом может помочь создание единой информационной системы.