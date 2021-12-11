Блинкен и глава МИД Германии обсудили отношения России и Украины

Фото: U.S. Embassy Tokyo / CC BY-ND 2.0

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок обсудили в рамках встречи в Ливерпуле вопросы, связанные с позицией России в отношении Украины. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Он уточнил, что политики также обсуждали взаимодействие по климатическим вопросам и главные задачи Германии в «Большой семерке».

При этом сам Блинкен по итогам встречи написал на своей странице в Twitter, что после переговоров он ждет возможности начать тесное сотрудничество с Германией по вопросам климатических изменений, борьбы с коронавирусом и вызовами демократического режима, передает Интерфакс.

Met today with Germany’s new Foreign Minister @ABaerbock at the #G7 in Liverpool and congratulated her on her new role. I am looking forward to working closely together to address the climate crisis, the COVID-19 pandemic, and challenges to democracy and human rights. pic.twitter.com/7p2r8Y7CYp — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 11, 2021

8 декабря сопредседателя партии «Союз-90/Зеленые» Анналену Бербок назначили на пост главы Министерства иностранных дел Германии (МИД). Новый министр иностранных дел неоднократно высказывалась против российского газопровода, а также обвиняла Россию в шантаже из-за высоких цен на газовое топливо. Москва в свою очередь отвергала все подобные заявления. Бербок также поддерживает отказ от угольной энергетики и развитие возобновляемых источников энергии.