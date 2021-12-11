Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Блинкен и глава МИД Германии обсудили отношения России и Украины

Полина Долганова

В мире
Блинкен и глава МИД Германии обсудили отношения России и Украины
Фото: U.S. Embassy Tokyo / CC BY-ND 2.0

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок обсудили в рамках встречи в Ливерпуле вопросы, связанные с позицией России в отношении Украины. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Он уточнил, что политики также обсуждали взаимодействие по климатическим вопросам и главные задачи Германии в «Большой семерке».

При этом сам Блинкен по итогам встречи написал на своей странице в Twitter, что после переговоров он ждет возможности начать тесное сотрудничество с Германией по вопросам климатических изменений, борьбы с коронавирусом и вызовами демократического режима, передает Интерфакс.

8 декабря сопредседателя партии «Союз-90/Зеленые» Анналену Бербок назначили на пост главы Министерства иностранных дел Германии (МИД). Новый министр иностранных дел неоднократно высказывалась против российского газопровода, а также обвиняла Россию в шантаже из-за высоких цен на газовое топливо. Москва в свою очередь отвергала все подобные заявления. Бербок также поддерживает отказ от угольной энергетики и развитие возобновляемых источников энергии.

Читайте также:
Энтони Блинкен Германия Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто поможет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Чай с танцами да «БраМос» с автоматами

Александр Лосото
Александр Лосото

Сказочки Венского леса

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Все мнения
О проекте