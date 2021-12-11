СМИ: Администрация Байдена приостановила отправку помощи на Украину
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена разработала пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов, однако приостановила его отправку, несмотря на призывы украинской стороны. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации источников, Белый дом откладывает отправку помощи Киеву, чтобы снять напряжение вокруг ситуации на Украине и перевести ее в сторону дипломатии.
При этом в случае военного конфликта Штаты рассматривают возможность значительного увеличения объема помощи.
По данным телеканала, состав пакета помощи точно неизвестен, однако Украина со своей стороны запрашивала у США противоракетные и противотанковые установки, радары, боеприпасы и медикаменты.
10 декабря стало известно, что Соединенные Штаты в октябре 2021 года в рамках утвержденного пакета помощи поставили на Украину 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет. Об этом заявил официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семелрот. По его словам, в текущем году Штаты выделили Украине свыше 450 миллионов долларов помощи для обеспечения безопасности. Такую поддержку подполковник назвал частью неизменной приверженности Киеву в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности.