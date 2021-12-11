СМИ: Администрация Байдена приостановила отправку помощи на Украину

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Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена разработала пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов, однако приостановила его отправку, несмотря на призывы украинской стороны. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации источников, Белый дом откладывает отправку помощи Киеву, чтобы снять напряжение вокруг ситуации на Украине и перевести ее в сторону дипломатии.

При этом в случае военного конфликта Штаты рассматривают возможность значительного увеличения объема помощи.

По данным телеканала, состав пакета помощи точно неизвестен, однако Украина со своей стороны запрашивала у США противоракетные и противотанковые установки, радары, боеприпасы и медикаменты.

10 декабря стало известно, что Соединенные Штаты в октябре 2021 года в рамках утвержденного пакета помощи поставили на Украину 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет. Об этом заявил официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семелрот. По его словам, в текущем году Штаты выделили Украине свыше 450 миллионов долларов помощи для обеспечения безопасности. Такую поддержку подполковник назвал частью неизменной приверженности Киеву в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности.