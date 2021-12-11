Столичные врачи вылечили от коронавируса 3584 пациентов за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 3584 пациентов за последние 24 часа. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии количество людей, которые вылечились от COVID-19 под присмотров московских медиков, составило 1 809 074 человека.

За последний день в столице выявили 3140 новых случаев заболевания. За день были госпитализированы 760 человек, еще 86 москвичей скончались. По состоянию на 11 декабря на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 581 человек, подытожили в оперштабе.

В столице уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 72,2 процента. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. По данным на 10 декабря, первым компонентом в Москве привились 6 495 552 человека, полную вакцинацию прошли 5 976 362 человека.

Две недели назад уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в столице составлял 71 процент.