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Прокуратура поставила на контроль расследование дела о драке в подземном переходе

Михаил Алимов

Происшествия
Прокуратура поставила на контроль расследование дела о драке в подземном переходе
Фото: Вечерняя Москва

Прокуратура Москвы поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту драки в подземном переходе около станции метро «Комсомольская». Материалы дела изъяты из органов внутренних дел и переданы в Следственный комитет для дальнейшего расследования. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Прокуратура изъяла уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 213 УК РФ по факту хулиганства в подземном переходе Московского метро, из производства органов внутренних дел и передала для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного управления СК России, — рассказала она.

До этого в пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что правоохранители задержали участников драки в подземном переходе в Москве благодаря камерам видеонаблюдения. Нарушителями оказались жители Кемеровской области в возрасте 23, 25 и 26 лет. К настоящему моменту их уже доставили в территориальное подразделение МВД.

По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство».

Речь идет о видео, которое появилось в Сети накануне. На кадрах видно, как трое мужчин избивают гражданина в подземном переходе. Данные регистратора показывают, что инцидент произошел вечером 5 декабря.

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