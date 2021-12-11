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Астролог предупредила об опасности зеркальной даты 12.12.2021

Михаил Алимов

Общество
Астролог предупредила об опасности зеркальной даты 12.12.2021
Фото: Pexels

В декабре текущего года людей ожидают сразу две зеркальные даты — 12.12.2021 и 21.12.2021. Многие планируют на них свадьбы или другие важные мероприятия, но специалист по западной астрологии и лунному календарю Татьяна Карпенко предупреждает, что лучше так не делать. Зеркальные даты таят в себе неразбериху, эмоциональную нестабильность и излишнюю уверенность в себе.

Последнее 12.12 происходит из-за того, что Луна и Солнце будут находиться в знаке Огня. Такая самоуверенность не приведет к хорошим результатам, поэтому лучше следить за собой.

— Но это еще и день, когда на небе точный аспект между Солнцем и Нептуном. Квадрат — напряженный аспект, к нему же квадрат Луна — Меркурий, это запутанные ситуации, много неясностей, когда нужно разобраться не спеша, а разбираться некогда, потому что Луна в Огне и нужно действовать, — рассказала она Пятому каналу.

Также в этот день Венера соединится с Плутоном. Период их соединения продлится до конца календарного года и принесет с собой нестабильность в эмоциях — могут накатывать вспышки ревности, собственничества или мстительности. Поэтому 12 декабря лучше провести дома, так как в этот день такое состояние будет ощущаться сильнее всего. Если необходимо покинуть дом, то в пути стоит проявлять внимательность и собранность на конкретных вещах.

Еще одну опасность таит в себе квадрат Сатурн — Уран. Астролог отметила, что он может перевернуть жизнь людей.

До этого астролог Олег Персидский рассказал, что принесет 2022 год человечеству. По словам специалиста, год будет ярким и динамичным, насыщенным большим количеством событий. Это идеальный год для того, чтобы начать что-то новое, решиться на кардинальные перемены.

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