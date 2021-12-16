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Лидеры ЕС и «Восточного партнерства» обсудили «общую обеспокоенность» по Украине

Юлия Курганова

Политика
Лидеры ЕС и «Восточного партнерства» обсудили «общую обеспокоенность» по Украине
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Лидеры Европейского союза и стран «Восточного партнерства» на встрече в Брюсселе обсудили общую обеспокоенность по поводу ситуации возле границ Украины. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Мы обсудили нашу общую обеспокоенность в отношении усиления военных сил России на границах с Украиной. Мы призываем Россию к деэскалации, призываем воздерживаться от агрессивных шагов. Мы подчеркиваем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Не должно быть никаких сомнений в том, что ЕС твердо отреагирует на любую агрессию в отношении Украины, — заявила она в Twitter.

В США заявили, что РФ достигнет Днепра за три–четыре дня в случае «нападения» на Украину. Такое мнение выразили бывший руководитель отдела анализа РФ в ЦРУ Джордж Биби и экс-советник главы Министерства обороны в администрации бывшего президента США Дуглас Макгрегор.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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