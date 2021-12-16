Диетолог рассказала, как успеть похудеть на три килограмма к Новому году

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Врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Сорокина рассказала, как за оставшиеся пару недель до Нового года избавиться от пары-тройки килограммов.

— В среднем нормой считается снижение массы тела на два–четыре килограмма в месяц или на 0,5–1 килограмма в неделю. Таким образом до Нового года можно снизить вес на 1,5–3,5 килограмма. При выраженном избытке веса в начальных этапах скорость может быть индивидуальной и выше, однако такое снижение веса происходит под наблюдением специалиста, — пояснила она.

Диетолог сообщила, что на первом этапе для снижения веса нужно установить распорядок дня и режим питания, нормализовать ночной сон, приучить себя завтракать, определить количество приемов пищи — оптимальным считается четыре-пять раз в сутки, но некоторым достаточно и трех. И только затем вводить коррекционные мероприятия по рациону.

По словам диетолога, в питании необходимы каши, различные сорта мяса, рыба, молочные продукты, овощи и фрукты, небольшое количество орехов и оливковое масло.

Также Сорокина рассказала о продуктах с отрицательной калорийностью. К ним относятся: чистая вода, зеленый чай, перец чили, корень имбиря, чеснок, специи, некоторые овощи — сельдерей, капуста всех видов, спаржа, кабачки, баклажаны, помидоры, редис, салаты и листовая зелень, сообщает РИА Новости.

Врач подчеркнула, что физическая активность в процессе похудения играет первостепенную роль. При активной работе мышц улучшается кровообращение в организме, происходит приток кислорода, активно метаболизируется глюкоза, улучшается чувствительность к инсулину, идет активное сжигание калорий и многие другие важные процессы в организме, заключила Сорокина.

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