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Гинцбург назвал условие получения полной защиты от штамма «омикрон»

Иван Юминов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Гинцбург назвал условие получения полной защиты от штамма «омикрон»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Вакцинация препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт» полностью обеспечивает защиту от штамма «омикрон». Об этом заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в пятницу, 17 декабря.

— Та схема вакцинации, которая еще порядка пяти–шести месяцев тому назад была предложена в РФ Министерством здравоохранения нашей страны, смысл которой состоит в том, что после вакцинации «Спутником V» через полгода предлагается ревакцинация «Спутником Лайт», — эта схема вакцинации дает на сегодняшний день на той выборке, которая была проанализирована, полную защиту от штамма «омикрон», — рассказал эксперт.

Ученые будут рекомендовать Минздраву использовать прежнюю стратегию, приводит слова Гинцбурга ТАСС.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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