Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперты назвали меры, которые могут помочь в борьбе с нетрезвыми водителями

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперты назвали меры, которые могут помочь в борьбе с нетрезвыми водителями
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Эксперты предложили меры, которые могут помочь в борьбе с нетрезвыми водителями.

Медицинский адвокат Ирина Гриценко предложила пожизненно лишать прав водителей, которых привлекли к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

По ее словам, отказ от прохождения теста на трезвость нужно расценивать как безусловное признание вины.

Иные меры по эффективной борьбе с пьянством за рулем предложил автоэксперт Александр Холодов. Он обратил внимание, что предусмотренная законом ответственность не пугает водителей, а значит, необходимо начать с другого — снизить общую алкоголизацию населения.

— Вряд ли человек пьет только за рулем, скорее всего, это такой его жизненный стиль, видимо, раз он позволяет себе даже за руль садиться пьяным. Во-вторых, принимать какие-то меры, направленные на то, чтобы на авось никто не надеялся. Например, автозамки, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

Если производители транспорта начнут внедрять подобное устройство во все автомобили, то это разрешило бы множество проблем, поскольку такая машина у нетрезвого водителя просто не заведется.

До этого стало известно, что более 1400 уголовных дел в отношении нетрезвых водителей возбудили в Москве в 2021 году.

Читайте также:
Автомобили Водители Автоэксперты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте