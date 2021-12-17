Эксперты назвали меры, которые могут помочь в борьбе с нетрезвыми водителями

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Эксперты предложили меры, которые могут помочь в борьбе с нетрезвыми водителями.

Медицинский адвокат Ирина Гриценко предложила пожизненно лишать прав водителей, которых привлекли к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

По ее словам, отказ от прохождения теста на трезвость нужно расценивать как безусловное признание вины.

Иные меры по эффективной борьбе с пьянством за рулем предложил автоэксперт Александр Холодов. Он обратил внимание, что предусмотренная законом ответственность не пугает водителей, а значит, необходимо начать с другого — снизить общую алкоголизацию населения.

— Вряд ли человек пьет только за рулем, скорее всего, это такой его жизненный стиль, видимо, раз он позволяет себе даже за руль садиться пьяным. Во-вторых, принимать какие-то меры, направленные на то, чтобы на авось никто не надеялся. Например, автозамки, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

Если производители транспорта начнут внедрять подобное устройство во все автомобили, то это разрешило бы множество проблем, поскольку такая машина у нетрезвого водителя просто не заведется.

До этого стало известно, что более 1400 уголовных дел в отношении нетрезвых водителей возбудили в Москве в 2021 году.