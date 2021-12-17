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Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес за время новогодних выходных

Ирина Игнатенко

Общество
Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес за время новогодних выходных
Фото: pixabay.com/ru

Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала, как не поправиться за период длинных новогодних праздников.

По ее словам, в новогодние выходные необходимо прервать круг бесконечных застолий и походов в гости.

— Придумайте совместные экскурсии, поездки, прогулки. Да хоть на фабрику елочных игрушек. Лучше выбрать поход к ледяным фигурам, чем очередную порцию пельмешек. Задача в том, чтобы прервать круг бесконечных застолий. Вспомните, что праздники можно провести очень разнообразно, — отметила она в комментарии ФАН.

Диетолог посоветовала не делать большое количество майонезных салатов — стоит выбрать один, который любят большинство членов семьи.

Также можно отказаться от слишком сладких тортов и заменить их на не слишком калорийные сладости. Лучшим вариантом станет фруктовая тарелка.

Также специалист рекомендовала отказаться или хотя бы минимизировать количество консервантов и соленых продуктов, так как они приведут к избытку соли в организме.

До этого диетолог Маргарита Королева рассказала, какими должны быть новогодние салаты.

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