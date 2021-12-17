Галерея классической фотографии покажет снимки с эффектом ностальгии

пресс-служба Галереи классической фотографии

Россия, Москва, Саввинская набережная, 23с1 Карта всех событий

Галерея классической фотографии представляет выставку фотографа Сергея Чубарова «Хольга».

Посетители увидят более 50 фотоснимков — атмосферные городские и деревенские пейзажи, снятые на цветные и черно-белые пленки аналоговой камерой «Хольга».

Многие цветные фотографии Чубарова отсылают к живописным «пейзажам настроения» французского художника XIX века Камиля Коро. Однако в отличие от известного мастера, фотограф стремился получить такое изображение, которое больше напоминало бы графику с ее подчеркнутой любовью к форме и плоскости.

Его фотографии словно «дышат», каждая из них обладает неповторимым настроением и характером. Работы мастера не отражают мир таким, какой он есть, но делают его сказочным и волшебным.

«Хольга» — это среднеформатная фотокамера, выпускающаяся с начала 80-х годов в Китае. Пластиковый «фотоаппарат для народа» приобрел культовый статус и получил популярность у фотографов благодаря «артовому» качеству фотографий.

Выставка открыта с 5 января по 20 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба галереи.

Музей Востока и Frida Project Foundation 9 декабря открыли выставку художника, графика, мультипликатора Бобура Исмоилова «!ллюзиум». Здесь представлены 24 работы мастера, которые погружают зрителя в коллективные сновидения.

А в центре «РОСИЗО» 16 декабря начала работу выставка по мотивам иллюстраций к книгам «Детские сказки». Гости галереи увидят иллюстрации к сказкам из фондов «РОСИЗО» 1970–1980-х годов. Перед зрителем в рисунках российских художников и в оформлении студентов факультета сценографии ГИТИСа оживут благородные герои.