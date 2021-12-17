Минюст внес в список иноагентов дальневосточное движение «Маяк»

Фото: minjust.gov.ru

Минюст включил дальневосточное общественное движение «Маяк» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 17 декабря.

— В реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включено дальневосточное общественное движение «Маяк», — говорится в сообщении.

Список НКО-иноагентов также пополнила автономная НКО по реализации социально-правовых программ «Лилит», отмечается на сайте Минюста.

3 октября в России вступил в силу закон, который предписывает иностранным НКО каждый год отчитываться перед Минюстом о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях. Филиалы иностранных некоммерческих организаций теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях.

Также такие НКО обязали предоставлять документы, на основе которых они проводят мероприятия, и документальные подтверждения того, что такие мероприятия не проводились. Структурные подразделения НКО-иноагентов должны будут отчитываться перед уполномоченными органами о своей деятельности, описывая объемы и источники полученных средств, их предполагаемое распределение и расходование.