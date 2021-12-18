Голикова рекомендует провести празднование Нового года в режиме COVID-free

Фото: Пресс-служба Госдумы

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова призвала россиян провести Новый год в режиме COVID-free. Информация об этом размещена на портале стопкоронавирус.рф.

Также она заявила, что регионы России должны перед новогодними праздниками увеличить темпы вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

— Что особенно важно, праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России: обязательно соблюдение ограничительных мер и проведение мероприятий в режиме COVID-free, — подчеркнула Голикова.

17 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России вакцинация от коронавируса первым компонентом проведена 76,5 миллиона раз. Уровень коллективного иммунитета в РФ составляет 58,2 процента. Лидером по коллективному иммунитету среди субъектов остается Севастополь — 88,7 процента. Уровень выше 75 процентов демонстрируют Чукотка, Карелия, Санкт-Петербург и Подмосковье.

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29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней.