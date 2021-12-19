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Глава СНБО потребовал компенсацию за вывоз ядерного арсенала с Украины

Юлия Курганова

Политика
Глава СНБО потребовал компенсацию за вывоз ядерного арсенала с Украины
Фото: youtube.com

Украина хочет получить компенсацию за переданный ядерный арсенал. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в субботу, 18 декабря.

— Мы не нуждаемся в оружии для наступления, мы нуждаемся в оружии для защиты. В 1994 году, когда нас обманули и забрали ядерные боеголовки, и США договорились, что их забирает РФ, Россия их забрала и сейчас шантажирует весь мир. Мы должны за это получить компенсацию, я уже не говорю, что никакой денежной компенсации адекватной за это нашей стране сделано не было, и мы сегодня нуждаемся в помощи и в оружии для зашиты, — сказал он в интервью украинскому изданию «Апостроф», передает РИА Новости.

После распада СССР Украина унаследовала значительный ядерный арсенал. Но в 1994 году РФ, Украина, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Ядерный арсенал на территории Украины ликвидировали, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

На Украине оценили вероятность размещения военных из других стран. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина пока не располагает планами по размещению военного контингента других стран.

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