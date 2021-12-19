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Эксперты перечислили автомобили, которые реже всего угоняют в России

Юлия Курганова

Общество
Эксперты перечислили автомобили, которые реже всего угоняют в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Эксперты онлайн-проверки автомобилей «Автотека» назвали модели машин популярных в России брендов, на которые приходится наименьший процент угонов в этом году.

Так, среди автомобилей марки Hyundai реже всего угоняют субкомпактвэн Matrix. Из числа машин другого корейского бренда, Kia, угонщики меньше всего интересуются хетчбэком Kia Picanto. Самым безопасным в плане угонов автомобилем Toyota назвали модель Auris.

Также небольшое число угонов в расчете на одну машину зарегистрировано у Nissan Tiida и Micra, Lada Kalina и Chevrolet Spark, Volkswagen Golf и Tiguan, Renault Symbol, Mitsubishi Carisma и Ford Fiesta.

В премиум-сегменте у угонщиков не пользуются спросом Infiniti QX50, Audi Q3, Porsche Panamera 4, BMW 1 Series, Mercedes Benz A-Class, Volvo S40 и XC70, Land Rover Freelander, Lexus IS и Jaguar F-Pace.

Среди российских регионов с относительно низкими значениями по угонам оказались Вологодская область, Алтайский край, Башкирия, Мордовия, Ханты-Мансийский АО, Тверская, Липецкая, Рязанская и Тульская области, Северная Осетия, Калининградская, Астраханская и Костромская области.

Обратная ситуация в Москве и Подмосковье, Чечне, Курской области, Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской, Воронежской, Иркутской и Нижегородской областях, в Крыму, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщает издание «Газета.ru».

Эксперт рассказал о знаках, которые могут говорить о попытках угона автомобиля. Ложное срабатывание сигнализации на автомобиле или неудачные попытки завести его с первого раза могут говорить о том, что машину хотят угнать. Об этом рассказал директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Алексей Балашов.

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