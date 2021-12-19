Порошенко призвал Киев первым отреагировать на предложения о гарантиях для РФ

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Киев должен первым среди других столиц отреагировать на предложения Москвы в адрес Вашингтона о гарантиях безопасности РФ. Об этом заявил в воскресенье, 19 декабря, бывший президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, реагировать на такие предложения должны все, кого это касается, Киев — в первую очередь.

— Призываю украинские власти не прятаться в Карпатских горах. Быть не на лыжах, а на передовой жизни мира. Нельзя попирать опасность событий, разворачивающихся у нас на глазах, — написал политик на своей странице в Facebook.

Порошенко также заявил, что сейчас решается, по его мнению, судьба всей Украины. Кроме того, он написал, что любые переговоры о гарантиях безопасности для России должны быть связаны с вопросами Крыма и Донбасса, так как любые договоренности на этот счет будут «нежизнеспособны и опасны» как для Украины, так и для других стран.

Петр Порошенко в пятницу, 17 декабря, покинул территорию Украины и отбыл в турне в Турцию и Польшу после попытки Госбюро вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из Донбасса. В пятницу, 17 декабря, Государственное бюро расследований Украины предприняло попытку вручить бывшему главе страны повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако он проигнорировал правоохранителей.

18 декабря депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко может скрываться от правосудия своей страны в России.