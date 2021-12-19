Режиссер фильма «Мы из будущего» Андрей Малюков умер от коронавируса
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Народный артист РФ, режиссер Андрей Малюков скончался в возрасте 73 лет. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщила его двоюродная сестра Наталья Бондарчук.
— В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни ковид, — написала Бондарчук на своей странице в социальной сети Facebook.
Андрей Малюков известен как режиссер одного из первых в СССР фильмов-катастроф «34-й скорый». Он снял такие известные картины, как «Мы из будущего», «Матч», а также сериалы «Спецназ», «Диверсант», «Империя под ударом», «Грозовые ворота», «Мосгаз» и другие.
В 2004 году был удостоен почетного звания Народный артист России.
О дате и месте прощания с режиссером не сообщается.