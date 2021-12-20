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Названы три главных правила новогоднего стола, которые спасут от переедания

Ирина Игнатенко

Сюжеты: 

Еда Новый год — 2022
Общество
Названы три главных правила новогоднего стола, которые спасут от переедания
Фото: pixabay.com/ru

Как обезопасить себя от перееданий в праздничную ночь, рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

Первое правило, по словам специалиста, — определиться с основным направлением в еде на предстоящий вечер. Не стоит готовить большое количество блюд и есть все подряд. Начать ужин лучше всего с 200 граммов свежих овощей.

— Ведь сейчас стало популярно ставить на праздничный стол обычные овощи в виде нарезки или же простой овощной салат. Данное блюдо заполнит часть желудка. Кроме того, с овощами организм получит клетчатку, которая будет стимулировать работу кишечника, — подчеркнула диетолог в комментарии Nation News.

Также эксперт посоветовала в начале ужина положить все приглянувшиеся блюда в тарелку. Это позволит оценить общий объем еды. Не стоит постоянно подкладывать себе еду в течение вечера, это приведет к перееданию.

Третье правило — не стоит ограничивать себя в еде в течение дня или в канун праздника, а во время застолья есть все подряд. Это может привести к проблемам с ЖКТ.

До этого диетологи рассказали, как сделать новогодний стол более полезным.

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