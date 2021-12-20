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«С оттепели на мороз»: какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«С оттепели на мороз»: какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Погодные условия в столичном регионе в новогоднюю ночь будут неустойчивыми — мороз поочередно будет сменяться оттепелью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, синоптические процессы в этом году очень изменчивы, а особенно в декабре, и такая ситуация продлится вплоть до зимних праздников:

— Стоит обратить внимание, что декабрь у нас очень неустойчивый — буквально вчера была оттепель, а сегодня уже морозы. Подобные условия будут сохраняться до конца месяца, постоянно морозную погоду будет сменять теплая погода. По предварительным прогнозам, в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается снежная и морозная погода.

При этом собеседница «ВМ» отметила, что более достоверный прогноз о том, какие погодные условия ожидают москвичей в праздничный период, станет известен за неделю до Нового года:

— Лучше дождаться немного, так как погода изменчива, и она может быстро меняться — с оттепели на мороз. Постоянная переменчивость и неустойчивость характерны для столичной погоды в этот зимний период.

Эксперт предупредила, что аномальное тепло, накрывшее Москву и всю европейскую часть России, начнет постепенно покидать столицу, а на смену комфортным погодным условиям придут заморозки.

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