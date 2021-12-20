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Еще девять станций БКЛ метро достроят и отремонтируют в 2022 году

Виктория Сикерина

Город
Еще девять станций БКЛ метро достроят и отремонтируют в 2022 году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Варшавская Карта всех событий

Специалисты завершат возведение и ремонт еще девяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена в следующем году. Об этом рассказал руководитель московского департамента строительства Рафик Загрутдинов в понедельник, 20 декабря.

Он отметил, что строители планируют закончить в указанный срок реконструкцию остановочных пунктов «Каширская» и «Варшавская».

— В 2022 году планируется завершить строительство семи новых станций БКЛ, — цитирует агентство городских новостей «Москва» главу ведомства.

Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что БКЛ ежедневно пользуются около 450 тысяч пассажиров. Москвичи, как уточнил он, активно пишут в социальных сетях, что экономят до получаса в дороге благодаря новой кольцевой ветке подземки.

7 декабря в столице открыли сразу десять новых станций Большой кольцевой линии метро. Движение поездов началось на участке БКЛ от станции «Мневники» до станции «Каховская». Так, в московском метро заработали такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Длина данного участка БКЛ — около двадцати километров.

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