СИЗО на 1,2 тысячи человек планируют построить в Подмосковье

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В ближайшие два–три года в Московской области могут построить большой следственный изолятор с современными условиями содержания, рассчитанный на 1,2 тысячи человек. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

В настоящее время на территории региона расположены десять следственных изоляторов, колония-поселение, две женские и одна мужская колонии, детская колония. В данных учреждениях содержатся более пяти тысяч человек, они сильно перегружены, передает РИАМО.

Как рассказала Екатерина Семенова, при поддержке правительства Московской области и Министерства имущественных отношений Подмосковья удалось найти земельный участок для строительства нового СИЗО, в настоящее время ведется подготовка проектной документации.

Она также обратила внимание на проблему предоставления качественной медицинской помощи осужденным. В настоящее время в регионе наблюдается нехватка медицинских специалистов, которые работали бы в СИЗО.

До этого Екатерина Семенова сообщила, что не поддерживает идею о возвращении смертной казни.