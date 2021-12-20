Образовательный урбанистический курс Urban Health будет размещен в открытом доступе

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Образовательный курс Urban Health, разработанный специалистами Московского урбанистического форума, появится в открытом доступе в скором времени. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в понедельник, 20 декабря.

Он отметил, что слушателями курса о вопросах городского здоровья стали свыше 350 специалистов Строительного комплекса Москвы и Комплекса городского хозяйства.

— Образовательный курс — это отличная возможность получить новые знания в сфере проектирования городской среды, ориентированной на здоровье жителей. Слушатели узнают о том, какие инструменты помогают сделать города более здоровыми и устойчивыми. В ходе занятий будет разобран широкий спектр тем, в числе которых салютогенный дизайн, стресс-менеджмент, световой и цветовой дизайны, — заявил глава ведомства.

Левкин добавил, что занятия будут эффективны для практикующих урбанистов и учащихся профильных университетов.

Уточняется, что авторами образовательной программы стали руководитель Аналитического центра Московского урбанистического форума Никита Румянцев и ведущий аналитик центра Григорий Мальцев.

9 декабря в столице стартовало тестирование образовательного проекта по финансовой грамотности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Businessfox. Испытания проводят на базе Центра реабилитации и образования № 7 московского департамента труда и социальной защиты населения.