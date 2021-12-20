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Финансист спрогнозировал размер инфляции в 2022 году

Ирина Игнатенко

Экономика
Финансист спрогнозировал размер инфляции в 2022 году
Фото: Pixabay

Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов рассказал, какой может быть инфляция в России в 2022 году.

— Думаю, что инфляция будет в районе шести-семи процентов. Сказать, что это слишком высокая инфляция, нельзя, она будет ниже, чем в этом году, которая составит восемь-девять процентов, — сказал Трифонов в комментарии «360».

Эксперт также отметил, что основным фактором повышения цен является инфляция издержек и спроса.

В случае инфляции спроса создается повышенный спрос со стороны населения и юридических лиц. Но в настоящее время реальные доходы населения падают, поэтому опасаться инфляции спроса не стоит.

По мнению Трифонова, стоит опасаться инфляции издержек, которая обусловлена повышенными ценами на углеводороды в мире (нефть и газ). В России в товарной структуре большой процент составляют импортные товары, их стоимость растет.

В свою очередь бывший замминистра сельского хозяйства РФ, профессор Леонид Холод отметил необходимость регулирования цен на продовольственном рынке. По его словам, для этого существуют антимонопольные меры.

— Сюда можно отнести развитие конкуренции, оно очень эффективно используется в стабилизации цен. Также это развитие каналов реализации, адекватных потребностям покупателей и особенностям производителей и поставщиков. Также меры по развитию сельского хозяйства: чем больше будет произведено, тем больше это будет влиять на цены, — пояснил он в комментарии НСН.

Ранее в Кремле прокомментировали рост инфляции в России.

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