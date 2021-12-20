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Появились подробности обнаружения самодельного взрывного устройства на северо-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Появились подробности обнаружения самодельного взрывного устройства на северо-востоке Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Изумрудная улица Карта всех событий

Появились подробности обнаружения самодельного взрывного устройства (СВУ) на северо-востоке Москвы. Выяснилось, что в подъезде на батарее центрального отопления под потолком были прикреплены некий механизм и силовой блок. Об этом в понедельник, 20 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», мужчина, проживающий в доме на улице Изумрудной, сообщил в полицию, что обнаружил в подъезде устройство, напоминающее радиоприемник.

Вскоре выяснилось, что в подъезде на батарее центрального отопления под потолком были прикреплены некий механизм и силовой блок.

Специалисты демонтировали устройство. По данному факту проводится проверка.

До этого об обнаружении взрывного устройства в подъезде сообщил телеканал РЕН ТВ, опубликовав видео с места происшествия.

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