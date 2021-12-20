Путин присвоил звание Героя России главе корпорации «ТРВ» Обносову

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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России главе корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борису Обносову, создавшему гиперзвуковые ракеты «Циркон».

— За значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности, присвоить звание Героя Российской Федерации Обносову Борису Викторовичу — генеральному директору акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», — говорится в документе на портале правовой информации.

Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени этим же указом награждена и начальник отдела взаимодействия со СМИ и правового обеспечения столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

3 ноября российский лидер рассказал, что испытания ракеты «Циркон» завершаются, она будет поступать на вооружение ВМФ со следующего года. По его словам, в ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием, поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей.

Испытания подтвердили и уникальные характеристики лазерных установок «Пересвет», а также гиперзвуковых комплексов «Авангард» и «Кинжал», уточнил он. России важно развивать технологии для создания новых гиперзвуковых систем, лазеров повышенной мощности и робототехнических комплексов, заключил Путин.