Психиатр рассказала, с какими проблемами сталкиваются пациенты после коронавируса

Фото: Unsplash

Психиатр Диана Генварская рассказала, с какими проблемами к ней обращаются пациенты после перенесенного коронавируса.

По ее словам, у многих людей появляется слабость, которая развивается у всех по-разному и приводит к тем или иным проблемам — психологическим и не только. У некоторых людей возникает бессонница, депрессия, более серьезные психические расстройства, которые требуют длительного лечения под наблюдением медицинских специалистов.

— Но их всех объединяет одно — это глубокая астенизация, то есть высокая слабость, снижение энергетической составляющей человека. Когда не хватает ни концентрации внимания, ни способностей памяти, ни в общем сил для реализации обычных, естественных жизненных потребностей, — пояснила она в комментарии «Царьграду».

До этого психотерапевт объяснил, почему у переболевших коронавирусом возникают симптомы деменции. Специалист напомнил, что чаще всего деменция является следствием нарушения мозгового кровообращения. Перенесенная коронавирусная инфекция, особенно в тяжелой форме, обостряет и усиливает развитие подобных осложнений в организме.