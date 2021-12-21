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22 декабря — православный праздник, установленный в честь зачатия святой Анной Богородицы. Ещё 22 декабря совершается празднование чудотворной иконе Божьей Матери «Нечаянная радость». Беременным женщинам запрещено 22 декабря разжигать огонь или выполнять любую работу — это опасно и может навредить будущему ребенку.

На Руси считали, что с этого дня зима окончательно устанавливается. Говорили, что сегодняшняя ночь самая длинная, а день самый короткий. В народе верили, что в этот день между собой борются свет и тьма.

Праведной Анне молились при бесплодии. К иконе Богоматерь «Нечаянная радость» обращались с просьбой избавить от душевных недугов, об искуплении грехов, при глухоте. 22 декабря пчеловоды считали своим праздником. После утренней службы они шли в омшаники, где располагались улья. Шевелили каждый улей и читали специальный заговор. Согласно поверьям, такой ритуал помогал в следующем году получить много меда.

В этот день без особой надобности из дома старались не выходить. Верили, что вечерами дикие звери собираются в стаи и нападают на людей.

Приметы погоды:

Если снег выпал вплотную к изгороди, то лето неурожайным будет. Если есть промежуток, то ожидается хороший урожай.

Много инея на деревьях или снежные бугры образовались — будет год урожайным.

Если день светлый, то 31 декабря будет морозным и солнечным; если хмуро и иней на деревьях появился, то последний день года будет пасмурным и теплым.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что опасно для беременных 22 декабря

Именины отмечают: Анна, Василий, Степан, Владимир, Александр.