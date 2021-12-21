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Вирусолог объяснил, как новогодние праздники могут остановить распространение COVID-19

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог объяснил, как новогодние праздники могут остановить распространение COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Вирусолог Павел Волчков предположил, что новогодние праздники помогут снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией в России, несмотря на появление в стране «омикрон»-штамма.

Специалист напомнил, что во время январских каникул люди не пойдут на работу, дети не будут посещать школы, а студенты университеты. Таким образом, уровень социальной активности снизится в разы, что позволит замедлить распространение инфекции.

— Если человек до этого видел в день три-пять-десять новых людей и плотно с ними общался в рамках своей, скажем, профессиональной деятельности, школьной или учебной, то во время новогодних каникул уровень общения снижается до круга семьи и редких отдельных вылазок в кино или куда-то еще, — отметил Волчков в комментарии ОСН.

До этого генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал граждан отменить праздничные мероприятия на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.

По его словам, людей уже «тошнит» от пандемии коронавируса. Все люди желают поскорее вернуться к обычной жизни.

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