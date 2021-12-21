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Путин: Доля современного вооружения в российской армии превысила 71 процент

Полина Долганова

Общество
Путин: Доля современного вооружения в российской армии превысила 71 процент
Фото: Администрация президента РФ

Доля современного вооружения в армии России превысила 71 процент, а доля аналогичного вооружения в стратегических ядерных силах страны составляет более 89 процентов. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин.

На расширенном заседании коллегии Министерства обороны глава государства уточнил, что в стране ведется активная работа по модернизации вооружений.

— В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71 процент, а в стратегических ядерных силах — 89 процентов, — цитирует российского лидера RT.

Коллегия Минобороны с участием президента России Владимира Путина 21 декабря подводит итоги деятельности Вооруженных сил в 2021 году. Участниками заседания стали представители органов государственной власти и руководящий состав армии. Впервые в режиме видеоконференции в коллегии принимают участие должностные лица командования военными округами, флотами и воинскими частями.

14 декабря замглавы МИД РФ Алексей Криворучко рассказал, что производство нового российского ударного беспилотного самолета С-70 «Охотник» требует полного цикла разработки и испытаний, потому как его невозможно собрать из обычных деталей, имеющихся на рынке. По словам Криворучко, беспилотник является высокоинтеллектуальной системой, которая может решать большое количество задач как самостоятельно, так и совместно с самолетами авиации.

12 декабря на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова состоялась выкатка первого образца нового российского беспилотного самолета С-70 «Охотник».

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