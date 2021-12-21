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Путин подписал закон о дополнительных мерах поддержки детей-сирот в тюрьмах

Виктория Сикерина

Общество
Путин подписал закон о дополнительных мерах поддержки детей-сирот в тюрьмах
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительных мерах поддержки детей-сирот, которые находятся в местах лишения свободы. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 21 декабря.

Согласно закону, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и получающие общее или среднее образование в тюрьмах, а также несовершеннолетние, которые проходят профессиональное обучение за счет бюджетных средств или получают высшее образование в заочной форме, имеют право бесплатно получить питание, одежду, коммунально-бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены.

Помимо этого, поддержку получат те дети, которые во время обучения в период отбывания наказания потеряли обоих или единственного родителя, говорится в сообщении.

Семьи в Москве, взявшие на воспитание не менее пяти детей-сирот, из которых трое и более являются братьями и сестрами, смогут принять участие в столичном проекте по имущественной поддержке. Это не зависит от возраста детей или наличия у них инвалидности. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин 14 декабря.

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