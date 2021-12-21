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Врач рассказала, как и когда лучше заниматься спортом

Георгий Соланович

Общество
Врач рассказала, как и когда лучше заниматься спортом
Фото: pixabay.com

Занятия спортом следует проводить, отталкиваясь не только от наличия свободного времени, но и от особенностей организма, а упражнения подбирать в зависимости от времени дня. Об этом сообщила врач лечебной физкультуры Лариса Сорокина.

По ее словам, оптимальное время тренировок – от 15:00 до 19:00. В этот промежуток человеческое тело и гибче, и сильнее своего утреннего состояния. Сорокина подчеркнула, что занятия спортом следует проводить в одно и то же время и делать это регулярно, тогда результат не заставит себя ждать.

Нужно правильно питаться. Идеальный прием пищи – через два часа после упражнений. На полный желудок работать не надо, передает словам Сорокиной «АИФ»

Еще один важный аспект – особенности конкретного человеческого организма. Если человек «сова», то тренироваться лучше всего будет ближе к семи часам вечера, если «жаворонок», то ближе к трем дня. Сорокина предупредила, что для каждого времени суток определенные упражнения подходят лучше или хуже.

Утром полезны кардиотренировки. Они запускают полезные организму процессы и помогают человеку проснуться. Более сложные упражнения Сорокина просит оставить на вечер, когда физическая чила человека достигает дневного максимума.

Пандемия коронавируса длится уже второй год, и многие люди до сих пор вынуждены проводить дома значительную часть времени из-за различных ограничительных мер. О том, как подобрать тренажер для разных целей, рассказала «Вечерняя Москва».

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