Россия и Белоруссия провели патрулирование границ Союзного государства

Фото: Минобороны РБ

Россия и Белоруссия провели совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства. Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии во вторник, 21 декабря.

— Продолжается выполнение задач по совместному патрулированию воздушных границ Союзного государства. Все поставленные перед экипажами задачи выполнены с высоким качеством, что еще раз подтверждает высокий уровень подготовки летчиков Беларуси и России, — отмечается в Telegram-канале министерства.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.