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Избивших фигуриста Соловьева в Москве молодых людей задержали

Иван Юминов

Происшествия
Избивших фигуриста Соловьева в Москве молодых людей задержали
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Владислава С. и Владислава Я., избивших фигуриста Дмитрия Соловьева в Москве, доставили в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал «112» во вторник, 21 декабря.

— Это 18-летние Владислав С. и Владислав Я. Сам спортсмен с черепно-мозговой травмой, гематомой головы, множественными ссадинами и ушибами госпитализирован в Боткинскую больницу, — говорится в сообщении.

Спортсмен праздновал 20 декабря с керлингисткой Анной Сидоровой 30-летие Федерации керлинга в России. После этого они поехали в караоке, где и случился конфликт, отмечает «112».

Видео: Telegram / 112

21 декабря сообщалось, что Соловьев в результате драки попал в Боткинскую больницу. На счету 32-летнего фигуриста победа в Олимпийских играх в Сочи, серебряная медаль Игр в Пхенчхане. Также Соловьев является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду.

Менеджер фигуриста рассказала, что в настоящее время Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы в среднетяжелом состоянии с многочисленными ушибами, гематомами и сотрясением мозга. Врачи пока не уточняют, сколько времени спортсмену понадобится для восстановления.

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