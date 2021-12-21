Избивших фигуриста Соловьева в Москве молодых людей задержали

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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21 декабря сообщалось, что Соловьев в результате драки попал в Боткинскую больницу. На счету 32-летнего фигуриста победа в Олимпийских играх в Сочи, серебряная медаль Игр в Пхенчхане. Также Соловьев является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду.

Менеджер фигуриста рассказала, что в настоящее время Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы в среднетяжелом состоянии с многочисленными ушибами, гематомами и сотрясением мозга. Врачи пока не уточняют, сколько времени спортсмену понадобится для восстановления.