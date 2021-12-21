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В Госдуме допустили пожизненный надзор за педофилами в России

Иван Юминов

Политика
В Госдуме допустили пожизненный надзор за педофилами в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов является лишь первым этапом борьбы с ними. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова во вторник, 21 декабря.

— Надо сказать, что это первый шаг, следующим шагом будет ужесточение наказаний для преступлений подобного рода, это и пожизненно административный надзор, это составление соответствующих реестров, это возможность слежения, в том числе через неснимаемый браслет, — рассказала парламентарий.

Свыше 15,8 тысячи преступлений в отношении половой неприкосновенности детей произошло за 2020 год, уточнила она. При этом с 2012 года фиксируется 79-процентный рост подобных преступлений, приводит слова Кузнецовой агентство городских новостей «Москва».

29 ноября депутат Госдумы Анатолий Выборный заявил «ВМ», что законопроект о химической кастрации педофилов необходим для того, чтобы педофилы не совершали повторных преступлений против несовершеннолетних. Документ могут внести в нижнюю палату парламента после новогодних праздников.

По его словам, если человек опасен для общества, его необходимо изолировать. Если говорить о педофилии, то это крайне опасное и страшное преступление, заключил Выборный.

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