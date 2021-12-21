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Блинкен заявил об отсутствии планов о встрече Путина и Байдена

Иван Юминов

В мире
Блинкен заявил об отсутствии планов о встрече Путина и Байдена
Фото: U.S. Embassy Tokyo / CC BY-ND 2.0

Новых встреч президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным пока не планируется. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен во вторник, 21 декабря.

— Нет планов делать это сейчас, — рассказал государственный секретарь.

Двусторонние переговоры должны идти на фоне деэскалации ситуации на Украине, подчеркнул он. России следует снизить напряженность, отведя войска от границ с Украиной, приводит слова Блинкена РИА Новости.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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